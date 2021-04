Esistono 7 “Sapore di sale” e 8 “Vita spericolata”. I titoli "rubati" delle canzoni (Di venerdì 2 aprile 2021) A un mese dal Festival di Sanremo 2021 secondo il settimanale musicale Billboard è Voce di Madame il singolo più venduto. “Un buon brano, un’eccellente artista. – dice il direttore d’orchestra Vince Tempera - Peccato quel titolo così generico. Per ricordarlo bisognerà sempre associarlo al nome di Madame. Perché il titolo Voce da solo non fa storia: è stato utilizzato in precedenza per troppe altre canzoni”. Il maestro Tempera ha ragione. Voce è addirittura il titolo di un altro brano che gareggiò al Festival di Sanremo, edizione 2015, nell’interpretazione di Lara Fabian. Per rintracciare precedenti specifici affidati ad artisti noti non c’è bisogno di spingersi troppo indietro nel tempo: è del 1990 una canzone Voce di Bungaro e un’altra Voce è nell’album pubblicato da Arisa nel 2016. Un problema annoso. “Non ho mai riscontrato plagi a mio danno, almeno per quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) A un mese dal Festival di Sanremo 2021 secondo il settimanale musicale Billboard è Voce di Madame il singolo più venduto. “Un buon brano, un’eccellente artista. – dice il direttore d’orchestra Vince Tempera - Peccato quel titolo così generico. Per ricordarlo bisognerà sempre associarlo al nome di Madame. Perché il titolo Voce da solo non fa storia: è stato utilizzato in precedenza per troppe altre”. Il maestro Tempera ha ragione. Voce è addirittura il titolo di un altro brano che gareggiò al Festival di Sanremo, edizione 2015, nell’interpretazione di Lara Fabian. Per rintracciare precedenti specifici affidati ad artisti noti non c’è bisogno di spingersi troppo indietro nel tempo: è del 1990 una canzone Voce di Bungaro e un’altra Voce è nell’album pubblicato da Arisa nel 2016. Un problema annoso. “Non ho mai riscontrato plagi a mio danno, almeno per quanto ...

Advertising

HuffPostItalia : Esistono 7 “Sapore di sale” e 8 “Vita spericolata”. I titoli 'rubati' delle canzoni - esseeffe03 : @pizzadifango @Prudenza_Le_Mat Il sapore amaro piace o non piace. Anche se ne esistono diversi tipi, come il piccan… - IliaCiuffetta : RT @MomentiZen: Baci uguali non esistono: ogni bacio ha un suo sapore. #mz - Utilio7 : @matteosalvinimi Non esistono solo bianco e nero, ma tante sfumature di grigio I giovani d'oggi non han più rispett… - ire71ropelato : RT @MomentiZen: Baci uguali non esistono: ogni bacio ha un suo sapore. #mz -