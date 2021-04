Diritto e Rovescio | Salvini deve rispondere ai ristoratori | ma salta l’audio proprio sul più bello

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ieri durantesu Rete 4 è andato in onda un video-confronto tra Matteo, in collegamento da Budapest, e idi Padova dove ci sono collegati imprenditori e albergatori molto arrabbiati e preoccupati per le chiusure annunciate dal governo. “Io rappresento gli agnelli sacrificali, coloro i quali hanno investito migliaia di euro quando ci avevano detto che potevamo aprire e poi ci hanno chiuso”.contro i, masul più“E i ristori? Abbiamo avuto dipendenti in cassa integrazione, siamo la variante imprese, la più grave che Speranza avrà. Vorrei che lei,, si facesse ...