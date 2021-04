(Di venerdì 2 aprile 2021) Firenze, 2 apr. – (Adnkronos) – “Oggi inabbiamo superato levaccinazioni (per la precisione 710.948), di cui 498mila prime dosi e 212mila richiami. Sono stati vaccinati con 2 dosi il 93,4% degli operatori socio-sanitari (la media italiana è del 71,7%). Sono stati vaccinati con 2 dosi l’80,3% degli ospiti delle Rsa (la media italiana è del 69,7%). Sono stati vaccinati il 73,3% degli insegnanti (la media italiana è del 58,6%). Laha somministrato il 90% delle dosi ricevute (la media italiana è del 87,1%)”. Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, con un post su Facebook. “Abbiamo ancora da recuperare sugli over 80, ma a oggi laha vaccinato più di 150mila ultraottantenni con una dose e quasi 70mila con due. ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Mazzeo In Toscana superate le 700mila vaccinazioni - #Covid: #Mazzeo #Toscana #superate - mario_felicioni : RT @opificioprugna: Va a fare la spesa e all’uscita sviene: “Sono positiva al covid”. Lo aveva appena comprato al reparto della vastità del… - enricodigiacomo : di Antonio Mazzeo – Un pasticciaccio colossale quello del trattamento di milioni di dati personali “sensibili” dei… - GioMazzeo70 : RT @opificioprugna: Va a fare la spesa e all’uscita sviene: “Sono positiva al covid”. Lo aveva appena comprato al reparto della vastità del… - opificioprugna : Va a fare la spesa e all’uscita sviene: “Sono positiva al covid”. Lo aveva appena comprato al reparto della vastità… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Mazzeo

SardiniaPost

Significa che, al momento, il 47,5% degli over 80 toscani ha ricevuto almeno una dose di vaccino (la media italiana è del 59,5%) - precisa- Insomma, da lunedi ad oggi, in Toscana sono state ...Vecchie e nuove regole , mentre alle 16,50 sarà la volta di Carlo Biagini , geriatra della Asl, su: anziani sempre più soli. Le conclusioni saranno curate da Chiara, consigliera ...Firenze, 2 apr. – (Adnkronos) – “Oggi in Toscana abbiamo superato le 700mila vaccinazioni (per la precisione 710.948), di cui 498mila prime dosi e 212mila richiami. Sono stati vaccinati con 2 dosi il ...I 17 corsisti trasformeranno l’area verde adiacente alla Chiesa di San Calogero abbandonata da anni in un biglietto da visita per il paese ...