Covid, da domani Italia in zona rossa: le deroghe per visite e seconde case (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Dal 3 al 5 aprile l’Italia entra in zona rossa in occasione delle vacanze di Pasqua, anche ci saranno deroghe alle misure anti contagio per le visite ad amici e parenti e le seconde case. Le visite a parenti e amici saranno consentite all’interno della propria regione, una volta al giorno, al massimo due adulti e minori di 14 anni dalle 5 alle 22. Le raccomandazioni del governo sono di evitare incontri con non conviventi, tenendo a riparo anziani e persone più fragili. Opportuno indossare la mascherina e tenere aperte le finestre, mentre a tavola si consiglia di osservare il distanziamento ed evitare di mescolare piatti e posate. Quanto alle seconde case, potranno essere raggiunte soltanto dal nucleo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Dal 3 al 5 aprile l’entra inin occasione delle vacanze di Pasqua, anche ci sarannoalle misure anti contagio per lead amici e parenti e le. Lea parenti e amici saranno consentite all’interno della propria regione, una volta al giorno, al massimo due adulti e minori di 14 anni dalle 5 alle 22. Le raccomandazioni del governo sono di evitare incontri con non conviventi, tenendo a riparo anziani e persone più fragili. Opportuno indossare la mascherina e tenere aperte le finestre, mentre a tavola si consiglia di osservare il distanziamento ed evitare di mescolare piatti e posate. Quanto alle, potranno essere raggiunte soltanto dal nucleo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - Gazzetta_it : Allarme #serieA: #Bonucci positivo dopo i 5 membri dello staff Italia. Ma domani si gioca - nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Under 49 vaccinati dall'8 giugno: il nuovo piano della Lombardia, per età, @Stefaniachiale (e da domani sotto gli 80 ci… - mspiccia : RT @FabioArboit: Si parte in direzione #Torino. Domani primo vaccino per mamma e si viaggia con Dora mascherina e autocertificazione. Buona… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Dybala, McKennie e Arthur: chi altro c'era alla festa. Il retroscena ... quindi, nonostante la zona rossa, nonostante le norme anti - Covid che vietano riunioni di questo ... E nonostante si fosse a tre giorni da una sfida delicatissima come quella di domani contro il Torino,...

Covid, da domani Italia in zona rossa: le deroghe per visite e seconde case Dal 3 al 5 aprile l'Italia entra in zona rossa in occasione delle vacanze di Pasqua, anche ci saranno deroghe alle misure anti contagio per le visite ad amici e parenti e le seconde case . Le visite a ...

Coronavirus, ultime notizie. Vaccino Pfizer efficace al 91% dopo 6 mesi. Figliuolo: obiettivo ... Il Sole 24 ORE Lo sportello Acam in municipio Da domani, sabato, lo sportello Acam Iren cambia sede. Dagli spazi all’interno dell’area scolastica del Cafaggio, l’ufficio dedicato all’ambiente e al pagamento dell’imposta sui rifiuti Tari verrà ape ...

Dybala, McKennie e Arthur: chi altro c’era alla festa. Il retroscena nonostante le norme anti-Covid che vietano riunioni di questo tipo e nonostante a quell’ora si fosse ben oltre il limite previsto dal coprifuoco, in vigore dalle 22. E nonostante si fosse a tre giorni ...

... quindi, nonostante la zona rossa, nonostante le norme anti -che vietano riunioni di questo ... E nonostante si fosse a tre giorni da una sfida delicatissima come quella dicontro il Torino,...Dal 3 al 5 aprile l'Italia entra in zona rossa in occasione delle vacanze di Pasqua, anche ci saranno deroghe alle misure anti contagio per le visite ad amici e parenti e le seconde case . Le visite a ...Da domani, sabato, lo sportello Acam Iren cambia sede. Dagli spazi all’interno dell’area scolastica del Cafaggio, l’ufficio dedicato all’ambiente e al pagamento dell’imposta sui rifiuti Tari verrà ape ...nonostante le norme anti-Covid che vietano riunioni di questo tipo e nonostante a quell’ora si fosse ben oltre il limite previsto dal coprifuoco, in vigore dalle 22. E nonostante si fosse a tre giorni ...