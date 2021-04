C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie: "Esiste una versione di 20 ore" (Di venerdì 2 aprile 2021) Margot Robbie spiega che Esiste un sacco di materiale inedito girato da Quentin Tarantino per C'era una volta a... Hollywood. Se pensate che le quattro ore di Zack Snyder's Justice League mettano alla prova il pubblico, ci pensa Quentin Tarantino a cambiare la prospettiva. Secondo Margot Robbie, il regista terrebbe nascosta in un luogo sicuro a Los Angeles una versione di 20 ore di C'era una volta a... Hollywood, la sua ultima fatica. Quando Variety ha chiesto a Margot Robbie la sua opinione su una eventuale uscita della Suicide Squad Ayer Cut, lei ha rivelaro l'Esistenza di una versione lunghissima di C'era una volta a... ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021)spiega cheun sacco di materiale inedito girato da Quentin Tarantino per C'era unaa.... Se pensate che le quattro ore di Zack Snyder's Justice League mettano alla prova il pubblico, ci pensa Quentin Tarantino a cambiare la prospettiva. Secondo, il regista terrebbe nascosta in un luogo sicuro a Los Angeles unadi 20 ore di C'era unaa..., la sua ultima fatica. Quando Variety ha chiesto ala sua opinione su una eventuale uscita della Suicide Squad Ayer Cut, lei ha rivelaro l'nza di unalunghissima di C'era unaa... ...

