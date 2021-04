Bando Sud il 6 aprile in Gazzetta: cento giorni per assumere 2.800 tecnici (Di venerdì 2 aprile 2021) È stato inviato oggi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che avverrà il 6 aprile, sezione concorsi ed esami) il Bando per l’assunzione di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dopo la firma del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e con il ministro dell’Economia e delle finanze, che ha individuato i profili professionali e la ripartizione delle unità di personale non dirigenziale sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la Coesione territoriale. “È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella Pubblica amministrazione”, sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Abbiamo stabilito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) È stato inviato oggi per la pubblicazione inUfficiale (che avverrà il 6, sezione concorsi ed esami) ilper l’assunzione di 2.800nelle amministrazioni del Mezzogiorno, dopo la firma del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e con il ministro dell’Economia e delle finanze, che ha individuato i profili professionali e la ripartizione delle unità di personale non dirigenziale sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per la Coesione territoriale. “È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella Pubblica amministrazione”, sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Abbiamo stabilito ...

