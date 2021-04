Anticipazioni Amici, ballottaggio ed eliminazione a sorpresa (Di venerdì 2 aprile 2021) La seconda puntata del serale della ventesima edizione di Amici è già stata registrata e, come di consueto, ecco cosa andremo a vedere nel corso della prossima messa in onda. Queste sono, infatti, le Anticipazioni dettagliate riportate da Il Vicolo Delle News. Ecco cosa accadrà nelle prime sfide Nel corso della 1° manche vi sarà la 1° sfida tra Raffaele e Sangiovanni, la quale verrà aggiudicata da Raffaele. La 2° sfida, invece, sarà tra Alessandro contro Tommaso, dove vincerà Tommaso. La 3° sfida vedrà scontrarsi Deddy contro Rosa, dove vincerà Deddy. Dunque, in ballottaggio andranno Alessandro, Enula e Tommaso con la giustificazione che sono stati gli unici a non essere andati in eliminazione sino a ora. Subito salvo Sangiovanni. Il primo eliminato è: TOMMASO La reazione dopo l’addio di Tommaso L’abbandono di Tommaso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 aprile 2021) La seconda puntata del serale della ventesima edizione diè già stata registrata e, come di consueto, ecco cosa andremo a vedere nel corso della prossima messa in onda. Queste sono, infatti, ledettagliate riportate da Il Vicolo Delle News. Ecco cosa accadrà nelle prime sfide Nel corso della 1° manche vi sarà la 1° sfida tra Raffaele e Sangiovanni, la quale verrà aggiudicata da Raffaele. La 2° sfida, invece, sarà tra Alessandro contro Tommaso, dove vincerà Tommaso. La 3° sfida vedrà scontrarsi Deddy contro Rosa, dove vincerà Deddy. Dunque, inandranno Alessandro, Enula e Tommaso con la giustificazione che sono stati gli unici a non essere andati insino a ora. Subito salvo Sangiovanni. Il primo eliminato è: TOMMASO La reazione dopo l’addio di Tommaso L’abbandono di Tommaso ...

ceehiIIm : ho appena letto le anticipazioni di amici e mi sta venendo una crisi di nervi - becausewedie : Ho appena letto le anticipazioni della puntata di domani di amici e ho deciso che non perdo neanche tempo a vederla da quando sono indignata - tonyinmyheartt : buongiorno, pur non avendo letto le anticipazioni di amici ho un’ansia allucinante perché a quanto pare esce qualcu… - romvantic : RT @amaricord: DITEMI CHE LE ANTICIPAZIONI DI AMICI SONO UNO SCHERZO DITEMI CHE È UN PESCE D'APRILE ORGANIZZATO DALLA BIONDINA DI SATANA NO… - simonettavesp : RT @httpbenzoash: Io SCHIFATA dalle anticipazioni di Amici, per me quest’anno finisce qui. -