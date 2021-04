450 positivi al covid | mai nessuno con l' ossigeno | lo studio sulla comunità di San Patrignano

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) “In questo periodo da noi entra una media di sette persone alla volta, tutti isolati in una stanza con una persona che li assiste per poi essere sottoporsi a tampone ed entrare in. Ad oggi e da dicembre scorso non abbiamo registrato nemmeno un positivo al Coronavirus all’interno di San”. Il dottor Antonio Boschini, responsabile sanitario terapeutico di San, spiega all’Adnkronos l’andamento delnelladi recupero più grande d’Europa. A ottobre scorso è entrato virus a Sancolpendo 450 ragazzi in due mesi, madi loro ha avuto bisogno di. Tutti con forme lievi: “E’ un fenomeno curioso, vero è che ho passato i dati all’istituto Mario Negri di Milano e a ricercatori della Sapienza di ...