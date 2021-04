WRC 2022, i costruttori giurano fedeltà all’ibrido (Di giovedì 1 aprile 2021) Arrivano già delle buone notizie sul fronte del mondiale rally. I costruttori impegnati nella serie, Hyundai, Toyota e Ford M-Sport hanno annunciato che rimarranno nel WRC nel 2022, e che aderiranno al regolamento Rally1 ibrido da qui fino al 2024. Le case hanno raggiunto un accordo con la FIA per aderire alla nuova formula, che promette di ridurre i costi di gestione, e fornirà un contributo alla mobilità sostenibile e alla tecnologia per la produzione di serie. Le Rally1 sostituiranno le WRC Plus a partire dalla prossima stagione. Quali vetture parteciperanno al WRC 2022? Le tre case si stanno mettendo al lavoro per sviluppare le prossime Rally1, che porteranno il mondiale nella dimensione ibrida. Hyundai è stata la prima ad annunciare la vettura di partenza, che sarà la i20 N. La casa coreana inizierà a breve i test ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Arrivano già delle buone notizie sul fronte del mondiale rally. Iimpegnati nella serie, Hyundai, Toyota e Ford M-Sport hanno annunciato che rimarranno nel WRC nel, e che aderiranno al regolamento Rally1 ibrido da qui fino al 2024. Le case hanno raggiunto un accordo con la FIA per aderire alla nuova formula, che promette di ridurre i costi di gestione, e fornirà un contributo alla mobilità sostenibile e alla tecnologia per la produzione di serie. Le Rally1 sostituiranno le WRC Plus a partire dalla prossima stagione. Quali vetture parteciperanno al WRC? Le tre case si stanno mettendo al lavoro per sviluppare le prossime Rally1, che porteranno il mondiale nella dimensione ibrida. Hyundai è stata la prima ad annunciare la vettura di partenza, che sarà la i20 N. La casa coreana inizierà a breve i test ...

