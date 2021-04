“Viaggio in Russia con vaccino Covid incluso”: la proposta di un’agenzia di Bologna (Di giovedì 1 aprile 2021) Il tour operator propone Viaggio in Russia con vaccino Sputnik incluso Dopo i viaggi di politici, uomini d’affari e vip verso gli Emirati Arabi per ricevere gratuitamente dosi di vaccino anti-Covid, arriva la proposta di aprire un nuovo turismo vaccinale in Russia. Per tutti coloro che non godono di buone relazioni con gli sceicchi, potrebbe esserci un altro modo per ottenere il prezioso siero prima dei tempi previsti (a pagamento): l’Eurasian Travel di Bologna ha proposto di creare un pacchetto completo di Viaggio per la Russia, andata e ritorno, vaccino Sputnik incluso. “Siamo un piccolo tour operator di Bologna – dice in un’intervista ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Il tour operator proponeinconSputnikDopo i viaggi di politici, uomini d’affari e vip verso gli Emirati Arabi per ricevere gratuitamente dosi dianti-, arriva ladi aprire un nuovo turismo vaccinale in. Per tutti coloro che non godono di buone relazioni con gli sceicchi, potrebbe esserci un altro modo per ottenere il prezioso siero prima dei tempi previsti (a pagamento): l’Eurasian Travel diha proposto di creare un pacchetto completo diper la, andata e ritorno,Sputnik. “Siamo un piccolo tour operator di– dice in un’intervista ...

