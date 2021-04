Venezia | approdo per navi da crociera fuori dalla Laguna L’annuncio di Franceschini e il concorso di idee per trovare soluzioni

(Di giovedì 1 aprile 2021) Se questa sia la volta buona per tenere le grandidadi, lo dirà solo il tempo. Per il momento il governo sembra aver messo un punto fermo, a distanza di nove anni dal decreto Clini-Passera che aveva vietato il passaggio dei natanti con più di 40mila tonnellate davanti a Piazza San Marco e lungo il Canale della Giudecca. Il ministro della Cultura, Dario, ha datovia Twitter: “Una decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l’definitivo delle Grandidovrà essere progettato e realizzato, ...

Il Fatto Quotidiano

A confermarlo è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini : "Il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l'definitivo delle Grandi Navi adovrà ...Ora pare sia finalmente giunto il momento: nel decreto varato ieri sera si dà il via libera alla legge che stabilisce che l'definitivo delle Grandi Navi adovrà essere progettato e ...Il Governo sposta l’arrivo dei “giganti del mare” fuori dalla laguna. Franceschini. “Lo chiedeva l’Unesco”. Dove arriveranno i crocieristi, cosa succederà ...Le Grandi Navi non arriveranno più nella laguna di Venezia. infatti c’è stato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che stabilisce che l’approdo definitivo delle Grandi navi a ...