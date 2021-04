Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata nel dettaglio. trama prima puntata Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una miniera che sta per essere riaperta. Quando dai boschi compare una bambina Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Undal6 – I, la sesta stagionefiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte lesullanel dettaglio.Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una miniera che sta per essere riaperta. Quando dai boschi compare una bambina Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più ...

