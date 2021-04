Uccisioni, violenze e detenzioni: il Myanmar non è un posto per i bambini (Di giovedì 1 aprile 2021) Sabato scorso un bambino di 10 anni si stava godendo il fine settimana, giocando a carte con il suo amico di 13 anni, vicino al centro di Yangon, in Myanmar. Stavano facendo quello che fanno i loro coetanei in tutti i paesi del mondo. Ma in realtà questi ragazzi erano destinati a diventare vittime di una crisi causata dagli stessi adulti che avrebbero dovuto proteggerli. Quando le forze armate si sono fermate su un camion militare e hanno iniziato a sparare in aria, il ragazzo ha afferrato la mano del suo amico e ha corso, più veloce che poteva, ma, come hanno riferito dei testimoni oculari a Vice News, il suo amico è stato colpito alla nuca ed è caduto a terra. Il ragazzino ha continuato a correre per nascondersi dai soldati. Più tardi, al funerale del suo amico, qualcuno ha dovuto sollevarlo perché non era nemmeno abbastanza alto per vedere all’interno della bara. ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Sabato scorso un bambino di 10 anni si stava godendo il fine settimana, giocando a carte con il suo amico di 13 anni, vicino al centro di Yangon, in. Stavano facendo quello che fanno i loro coetanei in tutti i paesi del mondo. Ma in realtà questi ragazzi erano destinati a diventare vittime di una crisi causata dagli stessi adulti che avrebbero dovuto proteggerli. Quando le forze armate si sono fermate su un camion militare e hanno iniziato a sparare in aria, il ragazzo ha afferrato la mano del suo amico e ha corso, più veloce che poteva, ma, come hanno riferito dei testimoni oculari a Vice News, il suo amico è stato colpito alla nuca ed è caduto a terra. Il ragazzino ha continuato a correre per nascondersi dai soldati. Più tardi, al funerale del suo amico, qualcuno ha dovuto sollevarlo perché non era nemmeno abbastanza alto per vedere all’interno della bara. ...

