Tom Holland, l’attore di Spider-Man confessa: “Ho rubato sul set” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tom Holland, l’attore che interpreta Spider-Man nella famosa saga americana ha confessato di aver rubato alcuni oggetti di scena. Scopriamo cosa ha detto. La confessione di Tom Holland (Instagram)Questa sera in prima serata su Tv 8 torna il mitico Tom Holland nei panni del supereroe Peter Parker, meglio conosciuto come Spider-Man. Il film Marvel che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:30 è Spider-Man: Homecoming, a cui poi è seguito Spider-Man: Far from Home. Il terzo capitolo della famosa saga uscirà il prossimo 17 dicembre 2021 e si intitola Spider-Man: No Way Home. Il primo film della serie ebbe un grandissimo successo. Vinse infatti numerosi premi, molti dei quali ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Tomche interpreta-Man nella famosa saga americana hato di averalcuni oggetti di scena. Scopriamo cosa ha detto. La confessione di Tom(Instagram)Questa sera in prima serata su Tv 8 torna il mitico Tomnei panni del supereroe Peter Parker, meglio conosciuto come-Man. Il film Marvel che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:30 è-Man: Homecoming, a cui poi è seguito-Man: Far from Home. Il terzo capitolo della famosa saga uscirà il prossimo 17 dicembre 2021 e si intitola-Man: No Way Home. Il primo film della serie ebbe un grandissimo successo. Vinse infatti numerosi premi, molti dei quali ...

