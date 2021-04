Sofia di Svezia | Vi presento i miei quattro principi azzurri…

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dietro all’obiettivo c’è lei, la Principessadiche ha fotografato i suoiprincipe azzurri. Il marito Carl Philip, e Alexander, Gabriel e Julian. Foto Instagram Non uno, ma ben… Non solo un principe azzurro, ma un bel poker.diha postato la foto qui sopra, sul suo account Instagram ufficiale. Lei dietro all’obiettivo e loro davanti: Carlo Filippo, Alexander, Gabriel e Julian. Il piccolo appena arrivato…die Carlo Filippo: così innamorati, così social Sono tenerissime le nuove foto cheHellqvist, alias Principessadi, ha postato sul social. Altrettanto lo sono le parole: “La vita mi ha dato, non uno, bensì ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo il primogenito Alexander e il secondo figlio Gabriel, l’ex modella celebra l’arrivo del piccolo Julian con una… - infoitcultura : Sofia di Svezia e Carlo Filippo | l'annuncio della nascita del terzo figlio - infoitcultura : Royal baby | il figlio di Carlo e Sofia di Svezia | Julian | appena nato | finisce subito su Instagram - infoitcultura : Il principe Carl Philip e Sofia di Svezia svelano il nome del royal baby - infoitcultura : Royal family: Sofia e Carlo Filippo di Svezia hanno avuto il terzo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Svezia

Hellqvist e Carl Philip disono appena diventati genitori tris ( ). È tempo per i figli più grandi, Alexander e Gabriel di fare la conoscenza con il fratellino Julian Herbert Folke: che ...... concluso alle spalle della, ottenendo così il pass europeo per la quarta volta consecutiva. ... Attaccanti: Agnese Bonfantini * (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus),Cantore (Florentia ...Il sovrano di Svezia, infatti, nel 2019 aveva deciso di togliere ai nipoti ... L'arrivo di Julian era arrivato poche settimane dopo che la principessa Sofia e il principe Carl avevano annunciato di ...Sofia Hellqvist e Carl Philip di Svezia sono appena diventati genitori tris (GUARDA). È tempo per i figli più grandi, Alexander e Gabriel di fare la conoscenza con il fratellino Julian Herbert Folke: ...