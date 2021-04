Sinner-Bautista Agut, Masters1000 Miami: un solo recente precedente. Che battaglia a Dubai! (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Dubai a Miami. Jannik Sinner e Roberto Bautista Agut si incontrano nuovamente in campo dopo la sfida di due settimane fa. Quel match giocato negli Emirati Arabi è anche l’unico precedente in carriera tra l’italiano e lo spagnolo, con il nativo di San Candido che si prese la vittoria solamente al terzo set, qualificandosi per i quarti di finale. Fu una partita molto dura e complicata per il 19enne azzurro, un antipasto di quello che lo aspetta anche sul cemento della Florida. Sinner si impose con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 dopo due ore e mezza di gioco, con il 19enne azzurro che riuscì a strappare il servizio allo spagnolo proprio nel dodicesimo ed ultimo game, evitando dunque di portare il set al tie-break. Per Sinner si tratta della prima semifinale in un Masters ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Da Dubai a. Jannike Robertosi incontrano nuovamente in campo dopo la sfida di due settimane fa. Quel match giocato negli Emirati Arabi è anche l’unicoin carriera tra l’italiano e lo spagnolo, con il nativo di San Candido che si prese la vittoria solamente al terzo set, qualificandosi per i quarti di finale. Fu una partita molto dura e complicata per il 19enne azzurro, un antipasto di quello che lo aspetta anche sul cemento della Florida.si impose con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 dopo due ore e mezza di gioco, con il 19enne azzurro che riuscì a strappare il servizio allo spagnolo proprio nel dodicesimo ed ultimo game, evitando dunque di portare il set al tie-break. Persi tratta della prima semifinale in un Masters ...

Advertising

OA_Sport : Un solo precedente tra Sinner e Bautista, ma molto recente. Che battaglia a Dubai ed ora la sfida a Miami - alessio_morra : #Medvedev dopo aver faticato nei turni precedenti perde in due set con #Bautista che affronterà #Sinner nelle semif… - Eurosport_IT : Sorpresa a Miami! Lo sfidante di Sinner in semifinale sarà Bautista-Agut: eliminato in due set Daniil Medvedev ??… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: Sarà Roberto Bautista Agut lo sfidante di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo ha eliminato… - _ilovedelpo : #MiamiOpen Per lo stato di forma avrei preferito Medvedev rispetto a bautista agut. Comunque forza Jannik #Sinner -