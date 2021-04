Salvini lancia suo ‘Rinascimento europeo’ con Orban e Morawiecki

(Di giovedì 1 aprile 2021) Qualcosa di "longevo", il nucleo di una "alternativa alla sinistra" che ambisca a essere il primo per rappresentanza in Unione europea. Matteonon usa la parola 'gruppo', anche perché la strada per l'eventuale obiettivo sarebbe comunque ancora lunga. Ma a Budapest, dove ha incontrato il premier ungherese Viktore quello polacco Mateusz, il leader della Lega comincia a gettare le basi di quella che dovrebbe essere la versione sovranista del 'rinascimento europeo' dopo il "dramma" della pandemia. "Abbiamo parlato anche - ha spiegato il leader del Carroccio - di temi che secondo i media ci dividono e invece ci uniscono. Noi chiediamo più Europa in termini di difesa dei confini, il problema è creare una forza comune europea che difenda i confini dell'Europa".I tre leader - fa sapere in una nota la Lega - hanno ...

'Abbiamo ragionato - spiega infatti- di un percorso che comincia oggi e che andrà avanti in diverse capitale allargando il gruppo', 'ci proponiamo come nucleo fondante e storico, qualcosa di ...Matteoil " Rinascimento europeo ". Una fase di ripartenza per l'Ue che vuole portare avanti insieme a due nuovi alleati: il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro polacco Mateusz ...Qualcosa di “longevo”, il nucleo di una “alternativa alla sinistra” che ambisca a essere il primo per rappresentanza in Unione europea. Matteo Salvini non usa la parola ‘gruppo’, anche perché la strad ...in tema di immigrazione e in polemica con Salvini aveva lanciato un ‘aprite i porti!’ – gli era costato caro. Massimiliano Galli, consigliere comunale leghista ed ex assessore ad Amelia (poltrona ...