Salvini lancia il suo ' Rinascimento europeo' con Orban e Morawiecki

(Di giovedì 1 aprile 2021) Qualcosa di "longevo", il nucleo di una "alternativa alla sinistra" che ambisca ad essere il primo per rappresentanza in Unione europea. Matteonon usa la parola 'gruppo', anche perché la ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lancia

Si tratta dell'inizio di "un percorso per dare una visione alternativa a quella di una Unione Europea burocratica e lontana dai cittadini"."Abbiamo ragionato - spiega infatti- di un percorso ...Orban: "nostro eroe sull'immigrazione" Da parte sua, Orban ha espresso apprezzamento aper la sua gestione del fenomeno migratorio, riferendo poi di totale accordo su tutti i temi ...Matteo Salvini lancia il “Rinascimento europeo”. Una fase di ripartenza per l’Ue che vuole portare avanti insieme a due nuovi alleati: il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro polacco ...Per ora è solo un’intesa di principi su «una nuova idea d’Europa», senza impatti sugli equilibri del Parlamento Ue. Ma nulla esclude che sfoci in un’alleanza, magari già per le elezioni comunitarie de ...