Roma | varchi Ztl di nuovi attivi dal 6 aprile L’ira dei commercianti | “Scelta scellerata”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 aprile 2021) Asi riaccendono iZtl, e con essi le polemiche. A partire da martedì 6tornano in funzione tutti idelle Zone a traffico limitato che delimitano il centro città, il Tridente, Trastevere e Testaccio. Una decisione ritenutada quelle categorie che dall’inizio dell’emergenza sanitaria lottano per restare in vita. Dura la presa di posizione deicontro il Campidoglio: chiedono che la sospensione deivenga prolungata fino al termine dell’emergenza. L’apertura della Ztl è durata due settimane: il tempo di permanenza del Lazio in zona rossa. Dopo Pasqua, con il ritorno in arancione, il centro e le zone limitrofe verranno ancora chiuse. Gli operatori del centro storico chiedono un urgente ripensamento all’amministrazione ...