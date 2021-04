Roma, ricette false e un “laboratorio” per produrre droga: arrestato infermiere del Sant’Andrea (Di giovedì 1 aprile 2021) Un infermiere del Sant’Andrea è stato arrestato dagli investigatori del Commissariato “Flaminio Nuovo”, diretto da Luca Cosimati. Le manette sono scattate poiché quest’ultimo è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di marijuana, di una pianta succulenta “Lophophora Williamsii”, denominata “upeyote”. Inoltre è risultato essere il proprietario di un box – serra completo di tutta la relativa attrezzatura per la coltivazione e la produzione (filtri, lampade, etc). Le indagini Le indagini sono iniziate in data 10 marzo 2021 quando un dirigente medico dell’Ospedale Sant’Andrea ha presentato denuncia nei confronti di ignoti poiché, contattato da personale di una farmacia ubicata in via Cassia, appurava che ignoti avevano presentato alcune ricette su carta intestata Sant’Andrea a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Undelè statodagli investigatori del Commissariato “Flaminio Nuovo”, diretto da Luca Cosimati. Le manette sono scattate poiché quest’ultimo è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di marijuana, di una pianta succulenta “Lophophora Williamsii”, denominata “upeyote”. Inoltre è risultato essere il proprietario di un box – serra completo di tutta la relativa attrezzatura per la coltivazione e la produzione (filtri, lampade, etc). Le indagini Le indagini sono iniziate in data 10 marzo 2021 quando un dirigente medico dell’Ospedaleha presentato denuncia nei confronti di ignoti poiché, contattato da personale di una farmacia ubicata in via Cassia, appurava che ignoti avevano presentato alcunesu carta intestataa ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma ricette Pasqua, 4 italiani su 10 porteranno l'agnello a tavola per rispettare le tradizioni ROMA - 4 italiani su 10 (41%) porteranno agnello a tavola a Pasqua per rispettare le tradizioni ma ... Tra le ricette più gettonate a base di carne di agnello in cucina per l'occasione ci sono " continua ...

Da Harvard al "Metodo Cilento": qual è il vero segreto della longevità? ... condotto dall'Università La Sapienza di Roma e da quella di San Diego in California". Infatti, ...nell'epico libro "Il Metodo Cilento - I cinque segreti dei centenari" ma anche tantissime ricette ...

Cosa c'è sulla tavola dei romani a Pasqua RomaToday Pasqua, 4 italiani su 10 porteranno l’agnello a tavola per rispettare le tradizioni ROMA – 4 italiani su 10 (41% ... cacio e ova al molisano agnello sotto il coppo fino all’abbacchio alla scottadito del Lazio. Tra le ricette più gettonate a base di carne di agnello in cucina per ...

Va a ruba il gelato di Lutero Pietro Vannini, 56 anni, gelataio a Worms, in Renania Palatinato, si è conquistato una lunga intervista sulla Süddeutsche Zeitung. Ha inventato il gelato Lutero per celebrare uno storico evento. Cinqu ...

