"Rinascita americana", le relazioni transatlantiche nell'era Biden (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 1 aprile alle 18 primo talk "Transatlantic Dialogues" organizzato da #AssociazioneAmerigo Task Force Italia in diretta dagli UTOPIA Studios in collaborazione con Formiche.net. Si parlerà di relazioni transatlantiche partendo dal libro "Rinascita americana" di Giovanna Pancheri, insieme ad Andrea Gumina, Presidente Associazione AMERIGO, Valerio De Luca,Ph.D, Presidente Task Force Italia, Enzo Amendola Sottosegretario agli Affari Europei, #ValentinoValentini, Commissione Affari Esteri Camera dei Deputati , Francesca Forcella, corrispondente Mediaset USA e Resp. Chapter New York AMERIGO, Francesco Bechis, giornalista Formiche. Modera: Ernesto Di Giovanni ,Partner UTOPIA e Resp. Chapter Roma AMERIGO.

