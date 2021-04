Polizia: Mattarella, 'empatia democratica dopo anni terrorismo ed emergenza Covid' (3) (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - "La capacità di operare in organismi interforze, di interagire con i territori, di porsi come struttura flessibile in grado di rispondere all'evoluzione della società italiana sovvenendo ai nuovi bisogni di tutela che essa pone, rappresentano ulteriori caratteristiche dell'assolvimento pieno del concetto di servizio che connota l'identità delle forze di Polizia e che si declina perfettamente col servizio alla democrazia costituzionale che è intrinsecamente pluralista e significa, dunque, servire tutti i cittadini e nel rispetto dei diritti di ognuno". "Per i tanti fronti di impegno, memori dei sacrifici e del prezzo di vite pagato nell'assolvimento dei compiti, rinnovo -conclude Mattarella- la riconoscenza della Repubblica a tutti gli operatori della Polizia chiamati a vivificare ogni giorno la missione loro assegnata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - "La capacità di operare in organismi interforze, di interagire con i territori, di porsi come struttura flessibile in grado di rispondere all'evoluzione della società italiana sovvenendo ai nuovi bisogni di tutela che essa pone, rappresentano ulteriori caratteristiche dell'assolvimento pieno del concetto di servizio che connota l'identità delle forze die che si declina perfettamente col servizio alla democrazia costituzionale che è intrinsecamente pluralista e significa, dunque, servire tutti i cittadini e nel rispetto dei diritti di ognuno". "Per i tanti fronti di impegno, memori dei sacrifici e del prezzo di vite pagato nell'assolvimento dei compiti, rinnovo -conclude- la riconoscenza della Repubblica a tutti gli operatori dellachiamati a vivificare ogni giorno la missione loro assegnata ...

Advertising

GazzettadiSiena : Il Presidente Mattarella, la Ministra Lamorgese, il Sottosegretario Gabrielli nel libro che ripercorre la nascita d… - alexiula : Raga, facciamocela. Se uno strumento digitale ci abbandona, se il registro elettronico va in crash, non possiamo ch… - frances92588901 : RT @GianfrancoCast1: Erano le 20,25 del 24 marzo 1999. Era il primo bombardamento #Nato su Belgrado. Il governo D’Alema/Mattarella la chiam… - dilio_bianchi : Infatti non contrasta i mafiosi contrasta i politici scomodi, contrasta chi vuole impedire l’immigrazione selvaggia… - AaronHLandau : RT @Mras0107: @04Carmen20 Consiglio sommessamente di dirgli che se non la smette lo blocca, segnala alla Polizia postale, cena tabù, tablet… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Mattarella Polizia di Stato: oggi il 40anniversario della legge di riforma ...Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha costituito la Polizia di Stato come prima forza di Polizia ... Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, quello del Ministro dell'Interno Lamorgese ...

COMUNICATO STAMPA Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, quello del Ministro dell'Interno ... anche storiche, che ricordano il passaggio da amministrazione militare di polizia ad amministrazione ...

Polizia: Mattarella, 'empatia democratica dopo anni terrorismo ed emergenza Covid' Metro Polizia: Mattarella, 'empatia democratica dopo anni terrorismo ed emergenza Covid' Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La polizia moderna nella logica costituzionale propria della riforma dell'81, è oggi un Corpo dello Stato che i cittadini riconoscono come amico, accessibile ed aperto, ele ...

L'ANNIVERSARIO La Polizia di Stato celebra i 40 anni della legge di riforma. La Polizia di Stato celebra i 40 anni della legge di riforma ... Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, quello del Ministro dell'Interno Lamorgese e del Sottosegretario Franco ...

...Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha costituito ladi Stato come prima forza di... Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, quello del Ministro dell'Interno Lamorgese ...Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, quello del Ministro dell'Interno ... anche storiche, che ricordano il passaggio da amministrazione militare diad amministrazione ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La polizia moderna nella logica costituzionale propria della riforma dell'81, è oggi un Corpo dello Stato che i cittadini riconoscono come amico, accessibile ed aperto, ele ...La Polizia di Stato celebra i 40 anni della legge di riforma ... Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, quello del Ministro dell'Interno Lamorgese e del Sottosegretario Franco ...