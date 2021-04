Piera Maggio: vita privata, chi è, lavoro, Instagram, marito e curiosità sulla madre di Denise Pipitone (Di giovedì 1 aprile 2021) Scopriamo di più sulla vita privata di Piera Maggio, una donna che tutta Italia conosce ed ammira a causa del dramma che vive da diversi anni a questa parte. Era il 1° Settembre del 2004 infatti, quando, intorno a mezzogiorno, sua figlia Denise Pipitone, di neanche 4 anni, scomparve nel nulla. La piccola stava giocando davanti la casa della nonna materna con i cuginetti e nessuno sa cosa sia successo in quegli istanti. Rapita? Uccisa? Le ricerche, condotte con ogni mezzo dalla Polizia ed anche con il massiccio aiuto dei mass-media, non hanno portato a niente. Le numerose segnalazioni susseguitesi nel tempo, si sono sempre rivelate un buco nell’acqua. Il processo contro la sorellastra di Denise inoltre, si è concluso con un nulla di fatto. Ma proprio in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 aprile 2021) Scopriamo di piùdi, una donna che tutta Italia conosce ed ammira a causa del dramma che vive da diversi anni a questa parte. Era il 1° Settembre del 2004 infatti, quando, intorno a mezzogiorno, sua figlia, di neanche 4 anni, scomparve nel nulla. La piccola stava giocando davanti la casa della nonna materna con i cuginetti e nessuno sa cosa sia successo in quegli istanti. Rapita? Uccisa? Le ricerche, condotte con ogni mezzo dalla Polizia ed anche con il massiccio aiuto dei mass-media, non hanno portato a niente. Le numerose segnalazioni susseguitesi nel tempo, si sono sempre rivelate un buco nell’acqua. Il processo contro la sorellastra diinoltre, si è concluso con un nulla di fatto. Ma proprio in ...

