(Di giovedì 1 aprile 2021) Penultimo in classifica in Serie B con 23 punti in 30 partite, ilè in piena zona retrocessione. Le due ultime sconfitte con Ascoli e Vicenza hanno spazientito iche sono scesi sul piede di guerra. Questo pomeriggio è stato apposto unoall’esterno delloAdriatico, per esattezza sul lato della Tribuna Majella, che recita: “incompetente. Presidente pezzente…Siete l’emblema di questo calcio indecente“.PLAYOUT ULTIMA SPIAGGIA - Mancano otto giornate alla fine della stagione regolamentare di Serie B, poi sarà tempo di playoff e playout. Gli abruzzesi sono migliorati dall’arrivo di Grassadonia sulla panchina ma non tanto da avvicinarsi alle altre squadre e la zona salvezza dista 11 punti mentre quella playout 6. Ma intanto la pressione si fa forte e lo ...

Advertising

ItaSportPress : Pescara, tifosi inferociti: striscione appeso allo stadio contro società e squadra - - psb_original : Pescara, dura contestazione dei tifosi: i dettagli #SerieB - 40mila_it : I tifosi del Pescara contestano società e squadra! #pescara #biancazzurri #SerieB #Ultras #abruzzo #Calcio #notizie - P10paola : @giovanni_barba @iannetts70 @Eleonor_Ce @sonperplessa @diegoebasta5 @VicoloStretto66 @Icios007 ??????'abbiamo sottomes… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara tifosi

pianetaserieb.it

L'attuale tecnico delha firmato un accordo biennale con la società rossoblu, a prescindere ... Ovviamente si tratta di un Pesce d'Aprile, come avranno intuito irossoblu: la Redazione di ...... sappiamo il peso della partita come fu quella contro il. Lo stop per Covid ad inizio ... Un pensiero per i? So che sono preoccupati, mi dispiace che siamo nelle posizioni basse della ...PESCARA CONTESTAZIONE TIFOSI – Il Pescara, che sta attraversando uno dei periodi più duri degli ultimi anni, con un solo punto conquistato in quattro giornate di campionato, deve fare anche i conti ...Sorpreso dalla classifica del Pescara? Si, perché secondo me è una buona squadra. Da tifoso spero le vinca tutte, tranne la partita contro il mio Pisa. Con 21 punti in palio si può salvare. E glielo ...