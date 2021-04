MotoGP Gp Doha 2021, Quartararo è ottimista: “Feeling positivo, siamo veloci” (Di giovedì 1 aprile 2021) “La scorsa è stata una gara difficile per me, anche se avevo un buon passo. Ho sentito poi un calo alla gomma posteriore. In generale penso che siamo veloci qui: ci sono alcune curve in cui non abbiamo molti metri di accelerazione e questo ci aiuta a trovare il sorpasso. In altri punti, in cui c’è più accelerazione, è più complicato. Ma io mi sono sentito molto bene sull’anteriore e questo è positivo”. Lo ha detto il francese della Yamaha Fabio Quartararo in conferenza stampa alla vigilia del secondo weekend del Mondiale 2021 di MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “La scorsa è stata una gara difficile per me, anche se avevo un buon passo. Ho sentito poi un calo alla gomma posteriore. In generale penso chequi: ci sono alcune curve in cui non abbiamo molti metri di accelerazione e questo ci aiuta a trovare il sorpasso. In altri punti, in cui c’è più accelerazione, è più complicato. Ma io mi sono sentito molto bene sull’anteriore e questo è”. Lo ha detto il francese della Yamaha Fabioin conferenza stampa alla vigilia del secondo weekend del Mondialedisul circuito di Losail, in Qatar. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, #Vinales avverte: “Lo capiremo da altre piste se possiamo lottare per il titolo” #DohaGP - sportface2016 : #MotoGP, #Quartararo è ottimista: 'Feeling positivo, siamo veloci' #DohaGP - RaiSport : ??? Gp di #Doha, #Bagnaia: 'Stavolta saremo più pronti' Il pilota #Ducati: 'Guardando i dati sappiamo dove lavorare'… - sportface2016 : #MotoGP, #Bagnaia: 'Se mi trovassi di nuovo in testa saremmo più pronti' #DohaGP - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP™ Fantasy: Chi è nel tuo Team per il GP di Doha?) è stato pubblicato su Motorma… -