Milan, il rendimento dei nazionali: cinque vittorie e una sconfitta / News (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sui giocatori impegnati in nazionale ieri sera. Ecco tutti i risultati Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sui giocatori impegnati in nazionale ieri sera. Ecco tutti i risultati

Advertising

PianetaMilan : - krudotw : I 3 giocatori che più mi hanno sorpreso in Serie A per rendimento/aspettative estive sono tutti difensori centrali:… - CapitanoPaolo90 : @indiavolati Lui parla del suo rendimento in quel Milan ..non mi sembra che in una juve dominante abbia fatto faville.. - CapitanoPaolo90 : @indiavolati de sciglio è l'ultimo a poter dire qualcosa..visto il suo rendimento e le parole dolci dette dopo l'ad… - PeppePoppi : @AR_Torricelli @salpaladino Ero piccolo(e potrei sbagliare) ma ricordo vagamente che abbiati era in flessione(come… -