Milan | Bennacer | “Non giochiamo per 2° o 3° posto Daremo tutto fino alla fine”

"Nei 60 minuti che ho giocato con l'Algeria stavo molto bene, era da tanto che non avevo sensazioni così positive". Queste le parole di Ismael Bennacer, a pieno regime e pronto per confermarsi nel centrocampo di Stefano Pioli in vista della sfida di sabato contro la Sampdoria. Una sfida che modellerà il destino che questo finale di campionato riserverà al Milan. Un finale di campionato in cui, secondo l'algerino, non si smette di credere allo Scudetto: "Di certo non giochiamo per essere secondi o terzi – dice in un'intervista rilasciata a Sky Sport -, ma per provare a finire primi, per questo vogliamo fare del nostro meglio e vedremo che succede. Il Milan è una grande squadra con tantissimi tifosi, Daremo tutto fino alla fine".

