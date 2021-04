Meteo Pasqua e Pasquetta 2021 | torna il freddo?

Leggi su funweek

(Di giovedì 1 aprile 2021) Alta pressione in allentamento: iltornerà a farci visita a suon di vento, piogge e qualche nevicata. Avevamo inquadrato preliminarmente un possibile cambio di circolazione dal periodo delle festivitàli. La campana anticiclonica sull’Italia è destinata a cedere dal fine settimana a causa della dislocazione di due strutture depressionarie facenti capo ad un’oscillazione meridiana del vortice polare alle alte latitudini europee. L’anticiclone subtropicale dal Nord-Africa comincerà a retrocedere, mentre l’alta pressione delle Azzorre in sede all’Oceano Atlantico s’innalzerà fino alle coste meridionali della Groenlandia con massimi pressori anomali superiori ai 1040 hPa. Una prima saccatura contenente aria artica si collocherà dalla sera di venerdì sull’Europa centro-orientale, per poi raggiungere i Balcani, il Mar Adriatico e le ...