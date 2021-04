Mediglia | positivo al Covid va a prendere un caffè al bar | denunciato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Polizia Locale e Carabinieri in azione sul territorio comunale per verificare l’osservanza delle norme anti contagio. Controllate poco più di 30 persone e comminate una decina di sanzioni

7giorni

Sebbene fosse risultato positivo al Covid, motivo per cui avrebbe dovuto osservare ... serie di controlli congiunti disposti nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Mediglia e dai Carabinieri su ...Era fuori casa, nonostante dovesse osservare l'isolamento, perché positivo al Covid-19. E, incurante le conseguenze, si stava recando a un bar per ordinare un caffè. È stato denunciato a piede libero, ...