Lutto nella musica lirica | morta la soprano Jane Manning

Un grave Lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo della musica lirica, morta la soprano Jane Manning, aveva 82 anni. È morta la cantante soprano britannica Jane Manning, all'età di 82 anni. Interprete di spicco della musica contemporanea, è apparso in qualcosa come 350 opere di vario genere. Tra queste, l'opera del compositore e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

