L'ufficiale spia dei russi, la moglie '3mila € al mese non bastavano'

Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a vendere segreti militari ai russi in un parcheggio di Roma per 5 mila euro in contanti, ha agito per disperazione. A sostenere questa tesi è sua moglie, ancora provata dall'accaduto. "Mio marito - spiega al Corriere della Sera - non voleva fottere il Paese, scusate la parola fort

