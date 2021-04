Lazio-Spezia, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 2 aprile 2021) La data, l’orario e la diretta tv e streaming della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Spezia, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti vogliono ottenere un’altra vittoria per rimanere in corsa, anche se sarà complicato, per il quarto posto. L’allenatore piacentino presenterà i temi della sfida alle ore 13.30 di venerdì 2 aprile con diretta tv e in radio su Lazio Style Channel. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La, l’e la diretta tv edelladi Simonealla vigilia di, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti vogliono ottenere un’altra vittoria per rimanere in corsa, anche se sarà complicato, per il quarto posto. L’allenatore piacentino presenterà i temi della sfida alle ore 13.30 di venerdì 2 aprile con diretta tv e in radio suStyle Channel. SportFace.

Advertising

Fantacalcio : Spezia, le ultime in vista della Lazio - SalvatoreCalio : @londonmule82 Si ma la Lazio quest’anno va meno bene e lo Spezia gioca un bel calcio offensivo. - infoitsport : Lazio, oggi gli esami per Luis Alberto: resta in dubbio per lo Spezia - infoitsport : Lazio, Luis Alberto salta lo Spezia: grossa fasciatura nei video sui social - infoitsport : Lazio, prime prove anti Spezia: Luis Alberto out, Immobile a riposo. Buoni segnali da Luiz Felipe -