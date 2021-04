La Polizia moderna fa 40 anni La sicurezza è un patrimonio

Advertising

NewsElezioni : Polizia,Mattarella: 'Elemento coesione' 'La polizia moderna nella logica costituzionale propria della riforma dell'… - che_moderna : @crynema No, penso che un messaggio che ti arriva due giorni prima, delirante e sgrammaticato lo denunci alla poliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia moderna

Metro

740,Mattarella: "Elemento coesione" "Lanella logica costituzionale propria della riforma dell'81 è oggi un Corpo dello Stato che i cittadini riconoscono come amico, accessibile e aperto, elemento di coesione. Una 'empatia ...'Lanella logica costituzionale propria della riforma dell'81, è oggi un Corpo dello Stato che i cittadini riconoscono come amico, accessibile ed aperto, elemento di coesione. Una 'empatia ...La polizia moderna nella logica costituzionale propria della riforma dell'81, è oggi un corpo dello Stato che i cittadini riconoscono come amico, accessibile ed aperto, elemento di coesione". "Una ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La polizia moderna nella logica costituzionale propria della riforma dell'81, è oggi un Corpo dello Stato che i cittadini riconoscono come amico, accessibile ed aperto, ele ...