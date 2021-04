Inter | De Vrij negativo al tampone

(Di giovedì 1 aprile 2021) L'recupera anche Stefan De. Il difensore olandese è infatti risultatoala cui si è sottoposto dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid emersa il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vrij

L'recupera De: il difensore olandese è infatti risultato negativo al Covid , dopo essersi sottoposto al tampone. Era in isolamento dal 18 marzo scorso. Stefan De, che dovrà sottoporsi ...MILANO - L'recupera Stefan De. Il difensore nerazzurro è risultato negativo al tampone dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid emersa il 18 marzo scorso e dovrà sottoporsi ...L'Inter riabbraccia Stefan de Vrij, negativo al Covid dopo l'ultimo test molecolare svolto. Il centrale olandese vede già la possibilità di essere schierato a Bologna, con Conte pronto a posizionarlo ...L'Inter recupera De Vrij: il difensore olandese è infatti risultato negativo al Covid, dopo essersi sottoposto al tampone. Era in isolamento dal 18 marzo scorso. Stefan De Vrij, che dovrà sottoporsi ...