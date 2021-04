“Inaccettabile lentezza vaccinazioni in Europa”. Adesso l’Oms ci fa pure la predica (Di giovedì 1 aprile 2021) Copenaghen, 1 apr – “Inaccettabile la lentezza delle vaccinazioni in Europa“: così l’Oms ci fa pure la predica. L’attuale picco di casi di Covid-19 in Europa è “il più preoccupante da mesi”, afferma l’Organizzazione mondiale della sanità, sezione europea. “Il ritmo lento delle vaccinazioni prolunga la pandemia” sottolinea l’organizzazione in una nota. l’Oms dunque punta il dito contro l’Europa per come sta gestendo la pandemia. Eppure proprio l’organizzazione che fa capo all’Onu ha il primato mondiale di disorganizzazione. Basti pensare all’indagine sull’origine del coronavirus. Oms: “Picco contagi in Europa il più preoccupante da mesi” “L’attuale situazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Copenaghen, 1 apr – “ladellein“: cosìci fala. L’attuale picco di casi di Covid-19 inè “il più preoccupante da mesi”, afferma l’Organizzazione mondiale della sanità, sezione europea. “Il ritmo lento delleprolunga la pandemia” sottolinea l’organizzazione in una nota.dunque punta il dito contro l’per come sta gestendo la pandemia. Epproprio l’organizzazione che fa capo all’Onu ha il primato mondiale di disorganizzazione. Basti pensare all’indagine sull’origine del coronavirus. Oms: “Picco contagi inil più preoccupante da mesi” “L’attuale situazione ...

