In pensione con 5 anni di anticipo: le tre possibilità (Di giovedì 1 aprile 2021) La legge Fornero di riforma delle pensioni, in combinazione con gli incrementi periodici basati sull’aspettativa di vita media, ha notevolmente inasprito i requisiti per l’uscita dal lavoro: ad oggi, la pensione di vecchiaia ordinaria si ottiene con ben 67 anni di età e 20 anni di contributi, mentre sono necessari 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) per ottenere la pensione anticipata. Tuttavia sono ad oggi operative alcune misure che consentono di pensionarsi con forte anticipo, anche di 5 anni, rispetto ai requisiti ordinari. L’uscita dal lavoro con un quinquennio di anticipo può essere ottenuta sia attraverso strumenti di prepensionamento, come il contratto di espansione e l’assegno straordinario, sia tramite misure ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) La legge Fornero di riforma delle pensioni, in combinazione con gli incrementi periodici basati sull’aspettativa di vita media, ha notevolmente inasprito i requisiti per l’uscita dal lavoro: ad oggi, ladi vecchiaia ordinaria si ottiene con ben 67di età e 20di contributi, mentre sono necessari 42e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) per ottenere laanticipata. Tuttavia sono ad oggi operative alcune misure che consentono di pensionarsi con forte, anche di 5, rispetto ai requisiti ordinari. L’uscita dal lavoro con un quinquennio dipuò essere ottenuta sia attraverso strumenti di prepensionamento, come il contratto di espansione e l’assegno straordinario, sia tramite misure ...

