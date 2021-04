Halo Infinite rinviato al 2022 ' terrorizza' fan e giornalisti ma è un perfido pesce d' aprile

(Di giovedì 1 aprile 2021) "è statoal". Leggere un titolo di questo tipo potrebbe preoccupare i fan in attesa del nuovo capitolo della serie, ma fortunatamente quanto emerso di recente in rete era solo und'. Come segnalato da Kotaku, un falso account Twitter aveva svelato il rinvio del nuovoal prossimo anno, ma non sarà così.rimane in programma per la seconda metà del 2021. Verso la fine dello scorso anno, 343 Industries ha annunciato la finestra di lancio, fissandola all'autunno del 2021. Per l'occasione, era stata svelata anche la prima mappa multiplayer e varie immagini. Leggi altro...

Pesce d'aprile 2021: gli annunci videoludici più divertenti e geniali rinviato! Iniziamo con un grosso sospiro di sollievo. No, Halo Infinite non è stato nuovamente rimandato al 2022. Forse il pesce d'aprile più spaventoso della giornata, che per un attimo ha saputo cogliere in ...