(Di giovedì 1 aprile 2021) La positività di Bonucci, oltre a quella di quattro componenti dello staff della, sta allarmando – e non poco – i club che hanno avuto calciatori impegnati con l’Italia. Il Napoli ha sottoposto a tamponi Di Lorenzo, Insigne e Meret e per fortuna sono risultati negativi. Alhannoe il medico sociale Nanni ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa. «È una situazione di allarme. Qui alè una condizione che riguarda. Sarà sottoposto a tamponi, ma non solo. Fino a sabato utilizzerà unopersonalizzato, individuale. Sabato giocheremo contro l’Inter». Fino a sabato ilassumerà queste precauzioni. L'articolo ilNapolista.

Advertising

fattoquotidiano : Focolaio nella Nazionale italiana: 5 positivi al Covid, tra cui Leonardo Bonucci - capuanogio : ?? #Bonucci positivo al #Covid di ritorno dalla trasferta con la nazionale ???? E' il primo (speriamo unico) giocato… - capuanogio : #Szczesny negativo ma c’è ansia per il focolaio #Covid nel ritiro della #Polonia. #Sirigu acciaccato. I vice fuori… - UgoBaroni : RT @sportmediaset: Quali sarebbero le conseguenze sul campionato se si accertasse che è scoppiato un focolaio #Covid nel gruppo della Nazio… - napolista : Focolaio Covid in Nazionale: «Al Bologna Soriano avrà uno spogliatoio a parte» La positività di Bonucci – oltre a q… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

... il numero più alto registrato in questa regione dall'inizio della pandemia. Numeri che ... perché nel tempo necessario a capire che c'è un innesco di un, il soggetto ha già contagiato ...Leggi anchePuglia, oggi 2.369 contagi: bollettino dati 1 aprilePuglia, oggi boom ... Non riusciamo più a frenare, perché, nel tempo necessario a capire che c'è un innesco di un, ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 337.620 casi di positività, 1.809 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.179 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...Bonucci, dunque, fa parte del focolaio azzurro che si è sviluppato in questi giorni. Quattro membri dello staff dell'Italia, impegnata nelle gare di qualificazioni al Mondiale in Qatar, erano ...