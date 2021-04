Fa il tampone al posto della madre positiva per "restituirle libertà". Denunciate (Di giovedì 1 aprile 2021) Una figlia, sfruttando la grande somiglianza con sua madre, ha deciso di sottoporsi al tampone al posto della donna - più grande di lei di 15 anni - già positiva al Covid-19, in modo tale da farla risultare negativa. Il fatto è avvenuto a Trieste, nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale nel rione di San Giovanni dove vengono effettuati i test. A fermare le due donne, entrambe colombiane residenti in Italia, sono stati i poliziotti in borghese della Squadra Mobile, insospettiti per lo scambio di documenti tra le due appena fuori. Facendo una verifica anche con il personale sanitario, gli agenti sono riusciti ad accertare l’inganno. Le due sono state, Denunciate e dovranno rispondere di sostituzione di persona in concorso; alla figlia è stata contestata la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Una figlia, sfruttando la grande somiglianza con sua, ha deciso di sottoporsi alaldonna - più grande di lei di 15 anni - giàal Covid-19, in modo tale da farla risultare negativa. Il fatto è avvenuto a Trieste, nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale nel rione di San Giovanni dove vengono effettuati i test. A fermare le due donne, entrambe colombiane residenti in Italia, sono stati i poliziotti in borgheseSquadra Mobile, insospettiti per lo scambio di documenti tra le due appena fuori. Facendo una verifica anche con il personale sanitario, gli agenti sono riusciti ad accertare l’inganno. Le due sono state,e dovranno rispondere di sostituzione di persona in concorso; alla figlia è stata contestata la ...

