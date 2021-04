Disse | “Caricate i posti in Terapia intensiva | non sento c**** Oggi decidono in che fascia è la Sicilia” Ora subentra al posto della dirigente arrestata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Aveva incalzato i dirigenti delle Aspne al grido di “in, noncaz..”. Adesso l’ufficio più delicato dell’assessorato regionale alla Salute è integralmente in mano sua. Si chiama Mario La Rocca, e da due giorni guida l’Osservatorio epidemiologico: il primo giorno non vengono comunicati i dati, il secondo sì ma sono sbagliati ed è stata quindi inviata prima una rettifica, poi un’ulteriore precisazione. Dopo lo tsunami che ha investito la, con l’exdel dipartimento, Maria Letizia Di Liberti, finita ai domiciliari con l’accusa di aver modificato i dati dei contagi per non far finire la Regione in zona rossa, le redini passano proprio a lui, l’ingegnere già numero uno...