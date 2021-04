Cosa c’è dietro il successo di “Un passo dal cielo”: che compie 10 anni e torna su Rai1 (Di giovedì 1 aprile 2021) Comincia stasera Un passo dal cielo 6. Era il 2011 – dieci anni fa – quando iniziava l’avventura televisiva della fiction targata Lux Vide con Terence Hill (all’epoca reduce dal successo di Don Matteo). Con la sesta stagione la serie non si smentisce, e al pubblico offre la formula rodata dei paesaggi montani mozzafiato, delle storie avvolte dal mistero e dei personaggi da un passato difficile, ma che riescono a trovare un riscatto. E ovviamente non mancano trame sentimentali e i siparietti da commedia, soprattutto grazie al commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e al forestale Felicino “Roccia” (Enzo Salvi). Leggi anche › 10 serie tv assolutamente da non perdere ad aprile ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Comincia stasera Undal6. Era il 2011 – diecifa – quando iniziava l’avventura televisiva della fiction targata Lux Vide con Terence Hill (all’epoca reduce daldi Don Matteo). Con la sesta stagione la serie non si smentisce, e al pubblico offre la formula rodata dei paesaggi montani mozzafiato, delle storie avvolte dal mistero e dei personaggi da un passato difficile, ma che riescono a trovare un riscatto. E ovviamente non mancano trame sentimentali e i siparietti da commedia, soprattutto grazie al commissario Vincenzo Nappi (Enrico Iello) e al forestale Felicino “Roccia” (Enzo Salvi). Leggi anche › 10 serie tv assolutamente da non perdere ad aprile ...

