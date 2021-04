Chiara Nasti ‘punge’ Giulia Salemi | ecco cos’è successo

(Di giovedì 1 aprile 2021) È un momento d’oro, questo, per l’ex concorrente del Gf Vip 5, sia dal punto di vista personale sia su quello professionale: se nel suo privato, infatti, procede a gonfie vele la sua relazione con l’ex coinquilino Pierpaolo Pretelli,ha anche deciso di lanciarsi in due nuove avventure professionali, ma non mancano le polemiche, tra cui quella che la vede protagonista insieme a. Da un lato, infatti, sarà alla conduzione di un programma tutto suo – Salotto, in onda su Mediaset Play – mentre dall’altro ha progettato una sua linea di costumi: la SMMR Beach Wear. Ed è proprio la nuova linea di costumi ad aver già sollevato le prime polemiche: molti, infatti, hanno affermato di aver notato una certa somiglianza tra i capi proposti da ...

La nota fashion blogger interviene e dice la sua riguardo le ultime notizie che vedono l'ex gieffina accusata di aver copiato modelli dal brand Plum Ethérée L'articolo contro Giulia Salemi sulla questione 'costumi copiati' proviene da Gossip e Tv. fa workout sui social e lancia così un appello "provocante" ai propri follower: "Che dite di farlo con me??" Tra le web influencer più attive su Instagram nelle? La blogger Chiara Nasti non ci sta e sui social attacca chi sta copiando la sua linea di costumi. In molti hanno notato una somiglianza con alcuni capi. Chiara Nasti interviene e si scaglia contro Giulia Salemi. Non si tratta di un duro attacco, ma la fashion blogger napoletana fa notare la sua disapprovazione. In queste ultime ore, l'influencer è ...