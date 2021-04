Call of Duty: Warzone 'accoglie' per la settima volta il glitch degli stim infiniti (Di giovedì 1 aprile 2021) Un nuovo aggiornamento di Call of Duty: Warzone ha portato a un problema familiare, a quanto pare. Il gioco battle royale ha ricevuto il suo aggiornamento di metà stagione il 30 marzo e non molto tempo dopo essere stato pubblicato, i giocatori hanno segnalato su Twitter e Reddit che il glitch degli stim infiniti è tornato per la settima volta. Abbiamo visto l'exploit dell'oggetto curativo apparire alcune volte, anche se il modo in cui lo si può sfruttare tende a variare. Il glitch permette a chiunque di addentrarsi nella nebbia di gas velenoso e di curarsi all'infinito fino a quando tutti gli altri giocatori non vengono eliminati quando il cerchio si chiude completamente. Ovviamente, i giocatori non hanno preso bene ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Un nuovo aggiornamento diofha portato a un problema familiare, a quanto pare. Il gioco battle royale ha ricevuto il suo aggiornamento di metà stagione il 30 marzo e non molto tempo dopo essere stato pubblicato, i giocatori hanno segnalato su Twitter e Reddit che ilè tornato per la. Abbiamo visto l'exploit dell'oggetto curativo apparire alcune volte, anche se il modo in cui lo si può sfruttare tende a variare. Ilpermette a chiunque di addentrarsi nella nebbia di gas velenoso e di curarsi all'infinito fino a quando tutti gli altri giocatori non vengono eliminati quando il cerchio si chiude completamente. Ovviamente, i giocatori non hanno preso bene ...

