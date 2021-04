Bergoglio | la realtà è superiore all’idea L’inedito di papa Francesco su Civiltà Cattolica

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 aprile 2021) Avere per parroco un filosofo è una fortuna, anche per chi non conosce la filosofia, se il parroco l’ha studiata e fatta proprio così a fondo da non aver bisogno di parlarne per essere un pastore di anime che sa capire fino in fondo ladelle anima di cui si prende cura. È un po’ come dire che le persone che hanno un eloquio semplice molto spesso possono averlo perché, in cuor loro, quel pensiero è profondamente complesso e intimamente compreso, mentre le persone che appaiono avere un pensiero complesso molto spesso ne hanno uno agitato sì, ma perché poco profondo. Il parroco del mondo, Jorge Mario, vescovo di Roma, ha un pensiero filosofico complesso e un inedito che appare da sabato su Lace ne illustra la profondità. In questo breve articolo, cercando di evitare strafalcioni, ...