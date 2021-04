Benevento, visita istituzionale al comando dei carabinieri per Torlontano (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questa mattina, il Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, insediatosi nel capoluogo sannita lo scorso 15 marzo, si è recato in visita istituzionale presso la Caserma del comando Provinciale dei carabinieri di Benevento, in via Meomartini, dove è stato ricevuto dal Comandante, Col. Germano Passafiume. Dopo gli onori, l’Autorità di Governo, a causa del distanziamento sociale si è intrattenuta con una piccola rappresentanza degli Ufficiali e del personale del comando Provinciale, delle Compagnie di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo e del Gruppo Forestale. Nel corso dell’incontro, il Colonnello Passafiume ha illustrato al Prefetto l’andamento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina, il Prefetto di, dott. Carlo, insediatosi nel capoluogo sannita lo scorso 15 marzo, si è recato inpresso la Caserma delProvinciale deidi, in via Meomartini, dove è stato ricevuto dal Comandante, Col. Germano Passafiume. Dopo gli onori, l’Autorità di Governo, a causa del distanziamento sociale si è intrattenuta con una piccola rappresentanza degli Ufficiali e del personale delProvinciale, delle Compagnie di, Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo e del Gruppo Forestale. Nel corso dell’incontro, il Colonnello Passafiume ha illustrato al Prefetto l’andamento ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, visita istituzionale al comando dei #Carabinieri per Torlontano ** - anteprima24 : ** Il garante #Ciambriello in visita al #Carcere #Minorile di #Airola: 'Politica responsabile' **… - ottopagine : Garante campano in visita al carcere minorile di Airola #Benevento - ottopagine : Innocenti, la visita nel Sannio parte dal sogno Inzaghi #Benevento - anteprima24 : ** #Limatola, il Presidente Vigorito fa visita a Parisi: in agenda lo sviluppo industriale **… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento visita Benevento - Il Carcere di Capodimonte sarà sede del primo Polo universitario femminile italiano Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l'Istituto Penitenziario di Benevento, ...vaccinale del personale condotta con celerità ed efficienza e conclusasi in contemporanea con la visita, ...

PRIMO POLO UNIVERSITARIO FEMMINILE ITALIANO NEL CARCERE DI BENEVENTO Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l'Istituto Penitenziario di Benevento, ...vaccinale del personale condotta con celerità ed efficienza e conclusasi in contemporanea con la visita, ...

Prefetto Torlontano visita il Comando provinciale dell'Arma Ottopagine Torino-Juventus, le probabili formazioni: bianconeri con Morata-CR7 Un derby che promette scintille. La Juventus, reduce dal clamoroso ko interno con il Benevento prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, farà visita sabato 3 aprile al Torino nella gara valev ...

PRIMO POLO UNIVERSITARIO FEMMINILE ITALIANO NEL CARCERE DI BENEVENTO Nella mattinata il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria dr. Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l’Istituto Penitenziario di Benevento, accompagnato dalla professo ...

Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l'Istituto Penitenziario di, ...vaccinale del personale condotta con celerità ed efficienza e conclusasi in contemporanea con la, ...Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l'Istituto Penitenziario di, ...vaccinale del personale condotta con celerità ed efficienza e conclusasi in contemporanea con la, ...Un derby che promette scintille. La Juventus, reduce dal clamoroso ko interno con il Benevento prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, farà visita sabato 3 aprile al Torino nella gara valev ...Nella mattinata il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria dr. Antonio Fullone, ha effettuato un sopralluogo presso l’Istituto Penitenziario di Benevento, accompagnato dalla professo ...