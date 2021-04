Beautiful | anticipazioni americane | il gesto di Brooke fa inorridire i fan della soap

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ledirivelano che Hope Spencer prenderà finalmente una grande decisione sul suo matrimonio con Liam.Forrester, nelle puntate in onda negli USA, cercherà di convincere sua figlia a perdonare suo marito. La moglie di Ridge farà di tutto per tenere lontana sua figlia da Thomas, infatti, arriverà persino a usare l'insicurezza del giovane Spencer sul figlio di Ridge. Intanto, sui social scoppia un caos a causa del comportamento diLogan.: Hope non cambia idea Nelle puntate diin onda nel piccolo schermo americano, Hope deciderà di separarsi da Liam. Anche se il bambino che Steffy porta in grembo non è figlio del giovane Spencer, Hope confesserà al ...