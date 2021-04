“Aveva un altro durante il trono di UeD”. Sophie Codegoni, accuse pesanti: “Ecco chi è, ci sono le prove” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Sophie Codegoni è al centro di numerose voci in questi giorni. Come sapete, dopo aver scelto Matteo Ranieri come suo fidanzato, la relazione è naufragata in pochissimo tempo. La storia d’amore non è praticamente mai decollata e le strade dei due si sono separate a tempo di record, lasciando senza parole tutti i telespettatori. La prima a confermare ufficialmente la separazione era stata la stessa ragazza, seguita poco dopo dall’ex corteggiatore del dating show. Sulla giovane però stanno emergendo in queste ore alcuni retroscena che hanno del clamoroso. Se queste indiscrezioni venissero confermate, saremmo di fronte ad un bruttissimo gesto nei confronti della redazione del programma di Maria De Filippi. L’accusa è decisamente pesante e sicuramente la bella Sophie si difenderà nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’è al centro di numerose voci in questi giorni. Come sapete, dopo aver scelto Matteo Ranieri come suo fidanzato, la relazione è naufragata in pochissimo tempo. La storia d’amore non è praticamente mai decollata e le strade dei due siseparate a tempo di record, lasciando senza parole tutti i telespettatori. La prima a confermare ufficialmente la separazione era stata la stessa ragazza, seguita poco dopo dall’ex corteggiatore del dating show. Sulla giovane però stanno emergendo in queste ore alcuni retroscena che hanno del clamoroso. Se queste indiscrezioni venissero confermate, saremmo di fronte ad un bruttissimo gesto nei confronti della redazione del programma di Maria De Filippi. L’accusa è decisamente pesante e sicuramente la bellasi difenderà nelle ...

