Attraverso le Fiandre: assolo vincente di Van Baarle (Di giovedì 1 aprile 2021) Vittoria in solitaria per Dylan Van Baarle all’Attraverso le Fiandre (Dwars Door Vlaanderen) la gara belga sul pavé che di fatto anticipa il leggendario Giro delle Fiandre. Il 28enne olandese si è imposto grazie ad una fuga lanciata dalla distanza che lo ha portato a tagliare per primo il traguardo al termine dei 184 chilometri che da Roeselare arrivavano a Waregem. Van Baarle ha concluso la gara con successo con il tempo di 3h59’05”, mentre alle sue spalle si sono piazzati con 26 secondi di ritardo il francese Christophe Laporte e il belga Tim Merlier. Tra i ciclisti più attesi, il norvegese Alexander Kristoff non è andato oltre il sesto posto, mentre il fuoriclasse Greg Van Avermaet si è dovuto accontentare della settima piazza. Attraverso le Fiandre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Vittoria in solitaria per Dylan Vanall’le(Dwars Door Vlaanderen) la gara belga sul pavé che di fatto anticipa il leggendario Giro delle. Il 28enne olandese si è imposto grazie ad una fuga lanciata dalla distanza che lo ha portato a tagliare per primo il traguardo al termine dei 184 chilometri che da Roeselare arrivavano a Waregem. Vanha concluso la gara con successo con il tempo di 3h59’05”, mentre alle sue spalle si sono piazzati con 26 secondi di ritardo il francese Christophe Laporte e il belga Tim Merlier. Tra i ciclisti più attesi, il norvegese Alexander Kristoff non è andato oltre il sesto posto, mentre il fuoriclasse Greg Van Avermaet si è dovuto accontentare della settima piazza.le...

ansacalciosport : Ciclismo: Attraverso le Fiandre, vittoria di Van Baarle. Fuga e successo per il corridore olandese. Caduta per Vivi… - infoitsport : LIVE – Dwars Door Vlaanderen 2021: tutti gli aggiornamenti dell'Attraverso le Fiandre DIRETTA - Claudione_B : RT @RSIsport: ????? Dylan van Baarle vince a sorpresa l'Attraverso le Fiandre grazie ad una fuga solitaria #RSISport - Claudione_B : RT @sportface2016: #DwarsDoorVlaanderen 2021, vince #VanBaarle in solitaria: l'ordine di arrivo e la classifica finale della Attraverso le… - giornaleradiofm : Ciclismo: Attraverso le Fiandre, vittoria di Van Baarle: (ANSA) - ROMA, 31 MAR - Dylan Van Baarle, con il tempo di… -

Se Van Aert non c'è e Van der Poel non è in giornata, ci pensa un altro Van: la Attraverso le Fiandre, prova generale del Fiandre di Pasqua, la vince Dylan Van Baarle, olandese di 29 anni. Con una vera impresa: saluta la compagnia a 50 chilometri dall'arrivo e viaggia tutto solo ...