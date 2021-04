(Di giovedì 1 aprile 2021) Collaborazione strategica tra Aeroporti di Roma e l’Istituto Spallanzani nel contrasto al-19. È stata sottoscritta una convenzione che prevede che, a a partire dal prossimo 6 aprile, i passeggeri dei” e chiunque lo desideri, possano effettuare un test antigenico o molecolare in aeroporto a tariffe contenute, sostituendo i presidi gestiti dal Servizio Sanitario Nazionale e senza gravare ulteriormente sulla collettività generale. Il protocollo sottoscritto oggi prevede che presso l’area Testal Terminal T3, attiva dallo scorso 16 agosto, tutti i passeggeri in partenza e in arrivo possano eseguire unin maniera semplice e veloce, mentre ai viaggiatori in arrivo a bordo di” è ...

Advertising

HuffPostItalia : A Fiumicino crescono i voli 'Covid tested', ma ora il tampone si paga (a prezzo calmierato) -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino crescono

L'HuffPost

Dal 19 giugno infatti, sarà operativa la connessione diretta Roma- Lampedusa, che prevede 2 frequenze alla settimana, per tutta l'estate, il martedì e il sabato. Il collegamento diretto ...Numeri chegrazie all' aumento degli operatori sanitari , così come voluto dal Governo , ... Marinare: Pfizer Via Majorana: Pfizer Lungasosta(gestito da Croce Rossa italiana): ...Dal 6 aprile, il costo non sarà più a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Attivata convenzione tra AdR e Istituto Spallanzani ...Proseguono gli accertamenti sull'aggressione avvenuta domenica pomeriggio all'Isola Sacra, ascoltati diversi giovani presenti. Per i familiari, il ragazzo ferito è stato attirato in una trappola ...