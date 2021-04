2Cellos | la loro “Livin’ on a Prayer”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021) Luka Šuli? e Stjepan Hauser () hanno deciso di festeggiare i 10 anni di attività con una versione dellaon adei Bon Jovi.: chi sono? Isono un duo di violoncellisti formatosi nel 2011. Provenienti entrambi dal panorama musicale classico, scelgono di arrangiare brani di musica contemporanea in chiave moderna, utilizzando solamente idue violoncelli. I due artisti sono bravi, tanto da attirare perfino l’attenzione di Elton John, che li invita ad esibirsi con lui nel tour mondiale del 2011. Le cover dei due artisti comprendono brani appartenenti a tanti e differenti generi. Da Smooth Criminal a Welcome to the Jungle, i due violoncellisti amano variare. Ilquarto album, ad esempio, è incentrato sulle colonne ...